Bakan Işık'tan CNN'e konuşan FETÖ'cüye sert tepki

Yaptığı haberlerle Türkiye'yi kötülemeye çalışan CNN dün skandal bir röportaja imza atmış ve 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Amerika'ya kaçan FETÖ'cü bir askerle röportaj yapmıştı.

FETÖ'CÜ ASKERİN KİMLİĞİ

Yapılan röportajda, FETÖ'cü askerin sesi değiştirilerek ve yüzü gizlenerek kimliği gizlenmişti. Kaçak askerin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıkmıştı.

ŞEREF YOKSUNU HAİNLER..

Milli Savunma Bakanı Işık, Türk ordusuna dil uzatan FETÖ'cü askerin açıklamalarına ilişkin, şunları söyledi; "Milletimizin huzuruna çıkmaya yüzü olmayan hain artıkları,Türkiye'ye karşı hasmane tutumu halkımızca malum medyada utanmadan boy gösteriyor‬. Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür.‬ 15 Temmuz sonrası kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı ve terör operasyonlarında bütün dünyaya gücünü göstererek milletinin göğsünü kabartmıştır‬. Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.‬ Bundan sonra da verilecek her göreve hazır ordumuz, aldığımız yeni kahramanlar ve geliştirdiğimiz yeni kabiliyetlerle gücüne güç katacaktır."

CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı VİDEO