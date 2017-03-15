taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.446
USD
3,7214
EURO
3,9575
ALTIN
143,57
PETR
51,6400

Bakan Kaya BM'de konuştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BM Genel Kurulu'nda Hollanda'da yaşananları anlattı.

15.03.2017 - 20:39
  1. Haberler
  2. Gündem

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu Bakanlar Toplantısına katıldı.

"DÜNYA SESSİZ KALMAMALI"

Hollanda'da yaşadıklarını anlatan Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı" dedi.

Bakan Kaya BM'de konuştu

"ARACIMI KUŞATAN ÖZEL EKİBE ATEŞ EMRİ VERİLDİ"

Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak çok sayıda Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Aracımı kuşatan özel ekibe ateş emri verildi. Beni karşılamak için toplanan vatandaşlarımız polis köpekleri ve atlarla insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Ülkem ve tüm kadınlar adına bu ırkçı ve yabancı düşmanı davranışı kınıyorum. " dedi.

Bakan Kaya BM'de konuştu

"BAŞÖRTÜSÜ KARARINA KINIYORUZ"

Kaya, "Avrupa Adalet Divanı'nın işverenlere, çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulama izni verme kararını kınıyoruz. Bu karar, aşırılıkçıların elini güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.

Bakan Kaya BM'de konuştu

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman polis teşkilatına sızdılar

Alman polis teşkilatına sızdılar

208
Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Hollande: Türkiye'ye ihtiyacımız var

97
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e cevap

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'e cevap

268
Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin'den açıklama: Putin ve Erdoğan anlaştı

194
Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

Alman kanalının anketine tokat gibi yanıt

41
Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali

Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali

25
Hollanda'da seçim heyecanı

Hollanda'da seçim heyecanı

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM