Bakan Kaya BM'de konuştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu Bakanlar Toplantısına katıldı.

"DÜNYA SESSİZ KALMAMALI"

Hollanda'da yaşadıklarını anlatan Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Dünya bu korkunç ihlale karşı sessiz kalmamalı" dedi.

"ARACIMI KUŞATAN ÖZEL EKİBE ATEŞ EMRİ VERİLDİ"

Kaya, "Hollanda, diplomatik dokunulmazlığı olan kadın bakanın ifade ve hareket özgürlüğünü kısıtlayarak çok sayıda Avrupa ve BM anlaşmalarını ihlal etti. Aracımı kuşatan özel ekibe ateş emri verildi. Beni karşılamak için toplanan vatandaşlarımız polis köpekleri ve atlarla insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Ülkem ve tüm kadınlar adına bu ırkçı ve yabancı düşmanı davranışı kınıyorum. " dedi.

"BAŞÖRTÜSÜ KARARINA KINIYORUZ"

Kaya, "Avrupa Adalet Divanı'nın işverenlere, çalışanlarına başörtüsü yasağı uygulama izni verme kararını kınıyoruz. Bu karar, aşırılıkçıların elini güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.