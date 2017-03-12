Bakan Kaya Türkiye'ye döndü

Hollanda'da Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretler engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

Bakan Kaya'yı, Atatürk Havalimanı'nda AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve diğer yetkililer karşıladı.

Havaalanında kameralar karşısına geçen Bakan Kaya, şu açıklamaları yaptı: "Diplomatik pasaporta sahip olan bakan olarak Hollanda'ya seçmenlerimizle buluşmak üzere gittim. Kendi topraklarımız sayılan konsolosluk topraklarına gittim. Bizim Hollanda'nın iç işlerini karışmak gibi fikrimiz yok. Vatandaşlarımızla buluşmak üzere gittik, 30 metre kala polis ekipleri durdurdu."



HOLLANDA'DAN SKANDAL KARARLAR

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

TÜRK VATANDAŞLARINA KÖPEKLERLE SALDIRDILAR

Ayrıca Hollanda polisi, Türk vatandaşlarına müdahale etmişti. Rotterdam'da Başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşını dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.