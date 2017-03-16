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Bakan Müezzinoğlu: Rast gele ilaç kullanmayın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, rastgele ilaç kullananları uyardı.

16.03.2017 - 01:27
  1. Haberler
  2. Sağlık

Esenyurt Belediyesi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Esenyurt nikah sarayında sağlık çalışanları için özel bir gece düzenledi. Düzenlenen geceye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, sağlık çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Müezzinoğlu konuşmasında rastgele eczaneden ilaç alıp kullanan vatandaşlara uyarılarda bulundu ve bilinçli ilaç kullanımı ile ilgili kampanyalar yapılacağını duyurdu.

Bakan Müezzinoğlu: Rast gele ilaç kullanmayın

Bakan Müezzinoğlu: Rast gele ilaç kullanmayın VİDEO

"MANAVDAN MEYVE ALIYORMUŞ GİBİ İLAÇ ALINMAZ"

Bilinçsiz bir şekilde ilaç kullanan vatandaşların olduğuna belirten Bakan Müezzinoğlu, “Hemen bir eczaneye gidelim, bana şu antibiyotikten ver diyerek manavdan bir torba meyve alıyormuş gibi, eve gittiğimizde bir tane portakal yiyoruz diyerek ilaç kullanılmaz. Bu alanda sosyal güvenlik kurumu olarak önümüzdeki günlerde akıllı ilaç kullanımı, bilinçli sağlık tüketimi ile ilgili yaygın kampanyalar ile kamuoyu bilinçlendirmesini sizler ile birlikte daha iyi yapacağız. Sağlık çalışanına olan şiddet yüreğimizi kanatıyor, mesleki onurumuzu zedeliyor. İnsanlık duruşumuzu zora sokuyor. Bu anlamda geniş kampanya ve toplumsal bilinçlendirmeler ile birlikte yasal düzenlemelerle çok daha iyi noktalara geleceğiz” diye konuştu.

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