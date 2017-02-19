Bakan Müezzinoğlu'ndan 'evet' çağrısı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Zeytinburnu Şubesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakyalı olmanın bir taraftan zor, diğer taraftan da ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal ya ölüm" diyerek bir bağımsızlık mücadelesi başlattığını, bu mücadelesinin özünde, millete inanma, ve güvenmenin yer aldığını anlatan Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Bu milletle tüm zorlukların üstesinden gelebileceği inancı vardır. Bu inançla bize bu genç Cumhuriyeti miras bıraktı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bize dünyanın hangi köşesinde olursak olalım, hangi bayrağın altında doğmuş olursak olalım bu milletin bir ferdi olarak, genç Cumhuriyete ve bu milletin bir ferdi olmakla ilgili tüm sorumlulukları üstlenmek düşer. Bu sorumlulukları son bir yılda en örnek şekilde üstlenen bir kardeşimiz var. Mustafa Cambaz kardeşimiz.

15 Temmuz hain darbe girişiminde, o gece bu milletin kaderine sahip çıkmak, demokrasisine, milli iradesine sahip çıkma ve bu milletin büyük hayal ve hedeflerine sahip çıkma adına 'Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamasam da ben bu milletin bir ferdiyim, bu millet için şehit olurum.' dedi ve şehadete severek yürüdü. O hain darbe girişiminin karşısında 249 şehidimizden biri de o oldu. Allah onlara layık olabilmeyi bize nasip etsin.

EVET DEMEK VİCDANIMIZIN GEREĞİDİR

'Evet' demek vicdanımızın gereğidir, 'hayır' demek de vicdanımızın sesidir. Ama hayırda da evette de vicdanı ve aklımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu milletin geçmişini, hedeflerini iyi analiz etmemiz lazım. Bir kısım hayırcıların korkutma gayretlerine prim vermemeliyiz.

ATATÜRK'Ü KULLANARAK..

'Laiklik, Cumhuriyet, Atatürkçülük elden gidecek...' Atatürk'ü kullanarak, onun gölgesine yan gelip de yatarak Atatürkçülük olmaz. O milletle beraber büyük işler yaptı. Sen de milletle beraber büyük işler yapmaya soyun bakalım bir. Bu millet büyük bir millet. Sırtını ona yasla, onun derdini paylaş, sıkıntısını bir dinle."