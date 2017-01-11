Bakan Nabi Avcı Büyükelçiler Konferansında

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 9. Büyükelçiler Konferansında konuşma yaptı.

Nabi Avcı'nın konuşmasından satır başları;

"BEN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN GELİYORUM"

"Ben Milli Eğitim Bakanlığından geliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Türkiye bütçesinin yüzde 20'si idi. Böyle harcamalara alışmış, nereye okul, spor salonu isterlerse onu yapan rahat rahat yapan bir bakanlıktan geldikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçedeki payı bu yıl ciddi bir artışla binde 49'dan binde 55'e çıktı.

Yani birazdan şunu neden yapıyorsunuz bunu niye yapmıyorsunuz sorularına geçtiğiniz zaman lütfen bu bilgiyi aklınızda bulundurarak beni hesaba çekerseniz memnun olurum.

"TÜRK KÜLTÜRÜ HENÜZ TAM OLARAK PİYASAYA ÇIKMAMIŞ BİR KÜLTÜR"

Nasıl sağlık durumu potansiyelimiz, dini miras alanı potansiyelimiz yeterince tanınmıyorsa, bir bütün olarak Türk kültürü de henüz tam olarak piyasaya çıkmamış bir kültür. Bugüne kadar ki uluslarası münasebetlerimizde malesef bu yumuşak gücümüzü yeterince kullanamıyoruz. Bir tek istisnası Sayın Aliyev bizi kabul ettiğinde dedik ki soft gücümüzle de karşınızdayız.

Beni buraya kadar sabırla ve gördüğüm kadarıyla hiç teklemeden dinlediğiniz, telefonlarla çalışmadan dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizin de dikkatinizi çekmiştir kürsüde biri konuşurken seyircilerin yüzde 90'ı telefonlarda.."