taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.173
USD
3,6712
EURO
3,8981
ALTIN
150,59
PETR
56,3400

Bakan Nabi Avcı: Turizmci ağlamaz

Turizmin iyi bir algı yönetimi sektörü olduğunu söyleyen Bakan Avcı, ağlayan işletmelere kimsenin iyi bir gözle bakmayacağını ifade etti.

12.04.2017 - 16:35
  1. Haberler
  2. Gündem

AVCI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Marmaris D-Resort Grand Azur otelde, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

TURİZMCİ AĞLAMAZ

Turizm sezonu için neler yapılabileceğinin tartışıldığı toplantıda konuşan Bakan Avcı, şöyle dedi: "İnşallah sizlerin de desteğiyle turizmimizi eski günlerinden de iyi bir duruma getireceğiz. Turizm aynı zamanda bir algı yönetimi sektörüdür. Turizmci ağlamaz. Ağlayan işletmelere kimse iyi gözle bakmaz. Hiçbirimiz, kapısında durmadan şikayet eden dükkan sahibinin dükkanına girmeyiz. Dolayısıyla bizler iyi oldukça, sektör iyi olur. Hiç değilse, iyi dedikçe iyi olma potansiyeli artar. Burada bir 'Murphy Kanunu' var. Kötü dedikçe de kötüye gitme potansiyeli artar. Bu nedenle turizmciler her zaman dik durmak durumundadırlar. 2016 yılında bu bakımdan sektör iyi bir sınav verdi. Gerçekten ağır bir darboğazdan geçtik. İstihdam ve diğer yakıt ve benzeri desteklerle sektör, 2016 yı en iyi şekilde atlattı."

"ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTIRDIĞIMIZ TAKDİRDE..."

Bakan Avcı, ülkede yıllardır turizminin 'deniz, kum ve güneş' olarak pazarlandığının altını çizerek, şöyle konuştu: "Bu dar parantezle bile dünyada turizm bakımından ilk 6 ülke arasına girdik. Ancak bundan sonra bu parantezi sağlık, kongre, doğa, spor gibi çeşitlendireceğiz. Bu çeşitliliği arttırdığımız takdirde, ilk 3 sıraya girmememiz için hiçbir neden yoktur. Kimsenin de aklında bir soru işareti kalmasın. Türkiye bunu başarabilecek istek, güç ve yapıya sahiptir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

132
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

136
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

349
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

175
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

299
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

190
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM