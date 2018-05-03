Bakan Özhaseki imar barışının detaylarını anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak olan torba tasarı içinde yer alan imar barışının ayrıntılarını bir basın toplantısıyla açıkladı.

HAZİNE ARAZİSİNE, BOĞAZ'A...

Gazetecilerin, “Hazine arazisine, Boğaz'a, kıyıya, ormana, meraya, tarlaya yapılan binalar ya da İstanbul Avcılar’da 5 kat izni verilen yerde 8 kat bina yapan da getirdiğiniz düzenlemeden yararlanabilecek mi?” sorusuna Özhaseki, “Ruhsata eklemeler genelde 50,60, 70, 80’li yıllarda yapılmış. Sosyal devletin amacı vatandaşına ev yapabileceği ortamı sağlamaktır. Aksi halde şimdiki durumla karşılaşırsınız. Evet, imar durumunun üzerindeki artı 2-3 katı veya her ne yapmışsa ödemesini yaparak yapı kayıt belgesi alabilecek. Orman, kıyı, mera, Boğaziçi’ne istisna getirmiyoruz. Tasarıya istisna maddesi koymadık. Komisyonda koyarlar mı bilmiyorum. Parasını yatıran herkes yararlanabilecek. Ama saydığınız şekildeki imara aykırılıklar herhalde on binde birdir.” cevabını verdi.

EKONOMİYE 100-150 MİLYAR LİRA KATKI

Özhaseki, Türkiye’nin 1950’lerden başlayarak nüfus artışı ve hızlı göçe bağlı olarak imar sorunları yaşandığını savundu. Türkiye genelinde 26 milyon bağımsız yapının 13 ila 15 milyonunun bir şekilde devletle ihtilaflı olduğunu anlatan Özhaseki, bu sorunu çözmek için yapılacak barışın devlete katkısının 40-50 milyar liradan aşağı olmayacağını söyledi. Özhaseki, bu paranın kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılmak üzere belediyelere sıfır faizle kullandırılacağını anlattı. Özhaseki, böylece yılda 500 bin binanın dönüştürülerek, ekonomiye 100-150 milyar liralık katkı sağlayacağını vurguladı.

HAZİNE ARAZİSİ VATANDAŞA SATILIYOR

Hürriyet gazetesinden Ayşe Alp'in haberine göre; organize sanayi bölgesinde olmayıp şehir çeperlerinde yapılan fabrikalarda binlerce işçi çalıştığını, ama bunların da iskan alamadıkları için kaçak duruma düştüklerini belirten Özhaseki, “Fabrika iskanı olmadığı için sahibi banka kredisi kullanamıyor. Vatandaş konutunun iskanı olmadığı için kredi çekemiyor. Belediye orası arsa göründüğü için emlak vergisini düşük topluyor. Artık buna bir son verilmeliydi. Şimdi vatandaş devletle barışıyor, helalleşiyor. Elektrik, su, telefonu bağlanıyor. Ayrıca Hazine arazisi en uygun bedelle vatandaşa satılıyor. Hem hazine kazanıyor hem de vatandaş bankalardan kredi kullanabilir hale geliyor.” dedi.

Tasarıya göre, belediyenin ilan ettiği emsal emlak değerinin yüzde 3’ü oranında bedel yatırılarak yapı kayıt belgesi alınacak. Bu kaydın ardından belediyeler emlak vergisini arsa üzerinden değil, konut ya da işyeri üzerinden toplayacak. Özhaseki, tasarının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan binalar, eklentilerini kapsadığını anlattı. Özhaseki, bu binaların kentsel dönüşümle ya da bireysel olarak yenilenmesi durumunda mevcut imar mevzuatına uygun yapılması gerekeceğini vurguladı. 15 milyon başvurunun alınmasının kolay olmayacağını belirten Özhaseki, bunun için başvuruların il müdürlüklerinin yanı sıra yetkilendirecekleri lisanslı tapu kadastro, yapı denetim firmalarına yapılacağını açıkladı.

"KİMSENİN BUGÜN İTİBARIYLA BİR ŞEY ÇEVİRME İHTİMALİ YOK"

Bakan Özhaseki, “Sizin bu açıklamalarınızdan sonra Hazine arazilerine işgaller olursa, kaçak katlar, eklentiler yapılırsa” anımsatması üzerine ise “Ülkedeki yapılar belli. Elimizde uydu fotoğrafları var. Kimsenin bugün itibarıyla bir şey çevirme ihtimali yok.” yanıtını verdi.