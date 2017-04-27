Bakan Özhaseki'den 'askeri araziler' açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 7.5 milyon binanın dönüşümü için 5 milyar dolarlık kaynak gerektiğini belirterek yurtdışındaki yatırım bankalarından elde edilecek krediyi faizsiz olarak belediyelere vermeyi planladıklarını söyledi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre; Özhaseki, kentlerin çeperlerinde kalmış topçu birlikleri gibi ağaçsız arazileri de planlama ile değerli hale getirerek, kentsel dönüşümün finansmanında kullanabileceklerini söyledi.

"YEŞİLSE PARK OLACAK"

Özhaseki, “Askeri alanlar biraz netameli bir konu ama şehrin içerisinde kalmış ve yeşilse yüzde yüz park olacak. Şehrin çeperlerinde topçu birlikleri var. Top, tüfek, atış sesine insanların tahammülleri yok. İki tane ağaç da yok. O zaman bu askeri alanların kentsel dönüşümde kullanılması doğru.” dedi.

"HAZİNE ARAZİLERİ REZERV OLABİLİR"

Kentsel dönüşüm için gereken rezerv alan sorunu için Hazine arazilerini kullanmak istediklerini belirten Özhaseki şöyle konuştu: “Şehir içleri ve şehir çeperlerinde alanlar var. İstanbul’da merkezde olmasa da 10 kilometre uzağında bulunur. Hazine tarafından kamuya tahsis edilmiş ancak kullanılmayan alanlar var. Tahsis amacına uygun hareket edilmiyorsa elimizde bayağı alan oluşur.”