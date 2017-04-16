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Bakan Özlü, Düzce'de oyunu kullandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, oyunu Düzce'nin Çilimli İlçesi'ndeki Anadolu Lisesi'nde kullandı.

16.04.2017 - 11:39
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Bakan Özlü, Düzce'de oyunu kullandı

Ak Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ak Parti il Başkanı Hikmet Keskin ve partililerle birlikte okula gelen Bakan Özlü, 1008 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Özlü, "Bizim gönlümüz Düzce’nin bir destan yazmasıdır. Düzce’nin Türkiye birincisi olmasını arzu ediyoruz. Olur muyuz olmaz mıyız bilmiyoruz ama Düzce her zaman gönlümüzde Türkiye birincisidir. Bugünden itibaren projelerimize yoğunlaşacağız. Daha kuvvetli bir şekilde takip edeceğiz ve sonuçlandıracağız. Yarından itibaren tekrar işimize döneceğiz. Türkiye ve Düzce için projelerimizi yapacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." dedi.

Bakan Özlü, Düzce'de oyunu kullandı

ANNESİ SEDYEDE OY KULLANDI

Bakan Özlü’nün okuldan ayrılması ardından 85 yaşındaki annesi Behiye Özlü de aynı okul ve sandıkta oy kullandı. Geçen yıl mayıs ayında beyin damarlarına pıhtı atması sonucu yoğun bakımda bir süre tedavi gören Behiye Özlü, 112 Acil ambulansında sedye ile okula getirildi. Behiye Özlü, yanındaki yakınlarının yardımıyla oyunu kullanırken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Bakan Özlü, Düzce'de oyunu kullandı

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