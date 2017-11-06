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Bakan Özlü'den cam filmi yasağı açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımının kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

06.11.2017 - 21:34
  1. Haberler
  2. Otomobil
Bakan Özlü'den cam filmi yasağı açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, araçlarda cam filmi kullanımının ortadan kaldırılmasına ilişkin, "Emniyet Müdürlüğünün terörle ilgili hassasiyeti olmasaydı, 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağı kalkacaktı. Fakat Emniyet Müdürlüğü ısrar etti, dolayısıyla cam filmi yasağı devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

TERÖRLE İLGİLİ HASSASİYET

Mecliste gazetecilerin araçlarda cam filmi kullanımına ilişkin sorularını yanıtlayan Özlü, 2016 yılında cam filmi yasağının bu yıl 26 Ekim'de kaldırılmasına yönelik karar aldıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi: "Fakat bu seneki terör eylemleriyle sebebiyle Emniyet Müdürlüğüyle yaptığımız görüşmelerde, cam filmi konusunda Emniyet Müdürlüğümüz hassasiyet gösterdi ve dedi ki 'Bu kaldırma işini, iptal edin.' Aslında Emniyet Müdürlüğünün terörle ilgili hassasiyeti olmasaydı, 26 Ekim 2017'de cam filmi yasağı kalkacaktı. Fakat Emniyet Müdürlüğü ısrar etti, dolayısıyla cam filmi yasağı devam etti."

Bakan Özlü'den cam filmi yasağı açıklaması

TERÖR EYLEMLERİ VAR, ZOR TESPİT EDİYORUZ

Cam filmi kullanımının hiçbir zaman serbest olmadığının altını çizen Özlü, nisan ayından bu yana emniyetle yapılan görüşmelerde, "Terör eylemleri var, tespit etmekte zorlanıyoruz" talepleri üzerine cam filmi yasağını sonlandırma yönündeki iradeyi ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

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