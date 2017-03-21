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Bakan Recep Akdağ'dan bozkurt selamı

Sağlık Bakanı Akdağ, Erzurum'da kendisine bozkurt ve Rabia yapan vatandaşlara aynı şekilde karşılık verdi.

21.03.2017 - 15:30
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Bakan Recep Akdağ'dan bozkurt selamı

Aşkale ilçesindeki mitingin ardından beraberindekilerle kent merkezine dönen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, il merkezindeki cadde ve sokaklarda seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

BOZKURT VE RABİA

Bakan Akdağ kendisini "Bozkurt" ve "Rabia" işaretleriyle selamlayan vatandaşlara aynı şekilde karşılık verdi.

Bakan Recep Akdağ'dan bozkurt selamı

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Saadet Partisi ve Memur-Sen İl Başkanlığını ziyaret eden Akdağ, Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen "Gençler Bakanı ile Buluşuyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konuşuluyor" konferansında üniversite öğrencileriyle buluştu.

Bakan Recep Akdağ'dan bozkurt selamı

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasına giderken gençlerle bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Bakan Recep Akdağ'dan bozkurt selamı

"BİZİM DERDİMİZ NE"

Gerçekleri olabildiğince gençlere aktarmayı amaçladıklarını dile getiren Akdağ, şöyle devam etti: "Siz hayatınızın baharındasınız ve bu ülke sizin omuzlarınızda yükselecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bunlar ne yapmak istiyorlar? Bu ülkenin 11 yıldır Sağlık Bakanlığını yapan Recep Akdağ neyin peşinde, niye bu referandumu size getirdik? AK Parti'ye bakarsanız zaten iktidarda, Cumhurbaşkanı da zaten bu ülkenin Cumhurbaşkanı. Bizim derdimiz ne? Buna iyi bakmamız lazım."

Bakan Recep Akdağ'dan bozkurt selamı

"YAKIN TARİHİ İYİ OKUYUN"

Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin ülkeye tek adamlığın geldiğinden ve diktatörlükten bahsettiğine dikkati çekti. Bu iddiaları öne süren partilerin geçmişine iyi bakmak gerektiğini ifade eden Akdağ, "Yakın tarihi iyi okuyun. Daha önce bu ülkenin yakın tarihinde iki kişiye diktatör dediler. Rahmetli Adnan Menderes'e diktatör dediler. Zalim ve ahlaksız adamlar, götürdüler o pırıl pırıl vatan evladını arkadaşıyla şehit ettiler. Birileri de ona alkış tuttu. Tek başına iktidar olmuş kişiydi. Hem de o ağır milli şef döneminde." diye konuştu.

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