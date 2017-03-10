Bakan Soylu: Fare gibi kaçıyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'daki temasları kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Buradaki polislerle sohbet eden Bakan Soylu, bekar olan polis memurlarına evlenmeleri telkininde bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Soylu'ya Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Mehmet Erdem ile İl Emniyet Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ eşlik etti.

Bakan Soylu, daha sonra Buharkent ilçesine geçerek belediye meydanında toplanan vatandaşlara hitap etti.

2023, 2053 VE 2071

Türkiye'nin büyümesine devam edeceğini anlatan Soylu, şöyle konuştu: "Arkamıza bakmaktan yorulduk. Önümüze, geleceğimize bakmak istiyoruz. Büyük Türkiye'ye, güçlü Türkiye'ye bakmak istiyoruz. 2023'e, 2053’e ve 2071'e bakmak istiyoruz. Biz dünyanın ilk 100 üniversitesinin arasına 10 üniversite koymak istiyoruz. Biz dünyaya bu ülkenin söyleyecek sözlerini kabul ettirmek istiyoruz. Medeniyetimizin bütün değerlerini, bugün anlam ve mana boşluğu çeken dünyaya anlatmak ve nakşetmek istiyoruz. Bizim hedeflerimiz var. Biz sadece iktidarda olmak istiyor değiliz. Allah sakındırsın. Bizim dünyaya söyleyecek sözümüz var. Bugün dünyanın içerisinde bulunduğu bu vurdumduymazlığa ancak güçlü bir Türkiye çare olur."





"FARE GİBİ KAÇIYORSUNUZ, İFLAHINIZI KESECEĞİZ"

Terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, 7 Haziran seçimlerinden sonra terör örgütünün bazı illerde sözde özerklik ilan etmesine ilişkin, "Şimdi güçlü Türkiye'den soruyoruz. O gün fırsat yakalamıştınız, güya ilan etmiştiniz. Hadi delikanlıysanız şimdi ilan edin de görelim. Evlatlarımız sizi arıyorlar. Dağlarda, taşlarda, derelerde, tepelerde. Fare gibi kaçıyorsunuz. Nereye giderseniz gidin bilin ki peşinizdeyiz. Biliniz ki iflahınızı keseceğiz. Hükümetimizin politikası, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatıdır. Bir daha bu coğrafyada PKK’nın adını bile anamayacaklar." diye konuştu.