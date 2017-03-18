Bakan Soylu'dan Deniz Baykal'a tepki

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın skandal 'peygamber' açıklamalarına bir tepki de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

"GEL, KUMPASI KURANLARI GÖSTERELİM"

Kendini savunamayan bir adamdan ülkeye fayda gelmeyeceğini söyleyen Bakan Soylu, "Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim." şeklinde konuştu.

"AYIPTIR, YANLIŞTIR..."

Bakan Soylu, şunları söyledi; "Deniz Baykal'ı gördünüz, ya sen, ey Deniz Baykal, sana söylüyorum, ben İçişleri Bakanı'yım, sen referandumla uğraşacağına sana tuzak kuranlara ait bir iki cümle söyle de milletin gönlü rahatlasın. Kendini savunamayan bir adamdan memlekete ne hayır gelir, hadi söyle. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim. Onların elinin altında oyuncak olmayın ve bu milleti oynatmayın, iftira atmayın. Senin aklın bu saate kadar bu işlere ermemişse Peygamber efendimizi alet edecek, bu işlerle ilgili konuşacak hale de düşmemeni isteriz. Ayıptır, kutsallarımıza, kutsallarımız üzerinden değerlendirmelere girmemeliyiz, bu yanlıştır."