İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Referandum İstişare Toplantısına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"DİLİN YİNE ÇOK UZAMIŞ SENİN"

"Ertuğrul Özkök sana bir şey söylüyorum. Dilin yine çok uzamış senin." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Başbakanımıza laf ediyorsun, dilin çok uzamış senin. Bak Sayın Başbakanımıza laf ediyorsun, senin kimlerin sözcülüğünü yaptığını biz bu ülkede biliyoruz. Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum, neymiş, '1960'da rahmetli Menderes iktidara geldiğinde bu millet getirmiş, bu sistemle getirdi.' Nereden bu sistemle getirdi. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun.





"RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I BU MİLLET GETİRDİ"

Sen bu ülkenin ne noktaya 1950'de geldiğinde, ne noktada, nasıl geldiğini bilmiyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet getirdi. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun. Menderes'i başbakan yapmamak için milleti sıra dayağından geçirdiler. Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapmamak için hapislere attılar. Sen bize bildiğimiz tarihi mi unutturuyorsun? Kimin sözcülüğünü yapıyorsun Ertuğrul Özkök?

Bakan Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar VİDEO

"AMERİKA'DA AVRUPA'DA NONOŞLARLA MI OLACAKSIN.."

Bilmediğin işlere karışma git Amerika'da, Avrupa'da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol..

EDEPSİZ ADAM..

Edepsizliğin yeri yoktur. Kimlerle birlikte olacaksan git onlarla birlikte ol. Yazıklar olsun. Hangi ızdırabı, sıkıntıyı çektin? 10 binlerce dolar maaşlarla beraber sırçalı köşklerde hayatını sürdürdün ve bu millete hakaret ettin. Edepsiz adam. Sakın ha sakın bir daha sesini çıkarma. Yazını yazacaksan yaz, sözlerini ortaya koyacaksan koy. Bu ülkenin hangi meselesine merhem oldunuz? Bu ülkenin terör meselesine mi merhem oldunuz? Bu ülkenin ekonomik meselesine mi merhem oldunuz?

SIRÇA KÖŞKLERDE VİSKİLERİNİZİ YUDUMLADINIZ..

Sırça köşklerde viskilerinizi yudumladınız ve bu millete sabahtan akşama kadar hakaret ettiniz. Bu milletin sabrını zorlamayın. Bu milleti sıkıntıya düşürmeyin. Bugün özgürlüğünüz, hürriyetiniz, söz söyleme hakkınız varsa 15 Temmuz'da hiç o beğenmediğiniz, hiçbir zaman da kale almadığınız, yanından geçerken de 'kokusunu duymayayım' diye burnunuzu çevirdiğiniz bu aziz milletin varlığıyla bugün ayaktasınız. Edepsizlik etmeyin."

ERTUĞRUL ÖZKÖK NE DEMİŞTİ

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında şu ifadelere yer vermişti;

"Diyor ki Başbakan: “Vekil iktidarından millet iktidarına geçiyoruz... Tek adam olacak, millet de patron olacak...”

Önce vatandaş olarak şöyle mi düşünmeliyim: Başbakan olarak oyunu yüzde 47’lere kadar çıkaran Tayyip Erdoğan’ın döneminde, patron millet değilmiş.

Demek ki... 1950’den bu yana milletvekilliği yapan binlerce insan, o çatının altında milletin temsilcisi olarak görev yapmamış.

Tamam... Öyle olsun."



