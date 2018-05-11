Bakan Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum

Bakan Nihat Zeybekci, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zeybekci, yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki jeopolitik ve ekopolitik gelişmeler hem küresel hem de bölgesel ölçekte etkiye sahip. Ülkemizin ekonomik dinamiklerinin tüm bu süreçlerden etkilenmemesi için çalışmalarımızı yapıyoruz.

"EKONOMİMİZ SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYOR"

Şu anda ekonomimiz ihracat, istihdam, yatırımlar, turist sayısı ve makro ekonomik göstergeler itibarıyla oldukça sağlam adımlarla ilerliyor. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen kurda yaşanan artışı kabul etmiyorum" diye konuştu.

"EKONOMİK ANLAMDA YERLE BİR OLMAMIZI BEKLEMESİNLER"

Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin para piyasasındaki hareketlerden zarar gördüğü kesin ama ekonomik anlamda yerle bir olmasını kimse beklemesin" ifadelerini kullandı.