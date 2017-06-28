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Bakan Işık, ABD’li mevkidaşı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin Suriye'de PYD /YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı Mattis'e iletti.

28.06.2017 - 20:20
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Bakan Işık, ABD’li mevkidaşı Mattis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel’de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir araya geldi. 1 saatlik görüşmede Suriye, Irak ve Katar konuşuldu.

ABD: YPG İLE İLİŞKİ TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'nin Suriye'de PYD /YPG ile ilişkisinden Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığı ABD Savunma Bakanı Mattis'e iletti.

ABD Savunma Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti.

Bakan Işık, ABD’li mevkidaşı Mattis ile görüştü

ABD'DEN YPG'YE UÇAKSAVAR

ABD, terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak için başka bir terör örgütü olan YPG'ye desteklerine devam ediyor. Mühimmat ve ağır silahlar desteğinde bulunan ABD, DEAŞ'ın uçağı olmamasına rağmen YPG'ye uçaksavar da verdi.

"KATAR SORUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

İki bakanın görüşmesinde Katar konusuna yönelik olarak ise, sorunun Katar'ın egemenlik hakları çerçevesinde konuşularak, bir an önce çözülmesi gerekliliği konusunda görüş birliği oluştu.

ABD ve Türkiye'nin NATO müttefiki olarak bölgesel konularda işbirliği içinde çalışmaya devam edecekleri bir kez daha vurgulandı.

Bakan Işık, ABD’li mevkidaşı Mattis ile görüştü VİDEO

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