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Bakanlık: Hakkari'deki patlama mühimmattan kaynaklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Şemdinli'deki patlamanın ağır silah mühimmatından kaynaklandığını belirtti.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 21:16..
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Bakanlık: Hakkari'deki patlama mühimmattan kaynaklandı

Akşam saatlerinde Hakkari Şemdinli'de mühimmat patlaması meydana gelmişti.

"YARALILARIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI"

"Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var VİDEO


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