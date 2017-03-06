taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.431
USD
3,7191
EURO
3,9425
ALTIN
147,26
PETR
55,4400

Bakanlık terörle mücadelede rakamları açıkladı

İçişleri Bakanlığı, TSK'nın düzenlediği 201 operasyonda 386 kişinin gözaltına alınduğını duyurdu.

06.03.2017 - 11:01
  1. Haberler
  2. Gündem

İçişleri Bakanlığı, 27.02.2017-06.03.2017 arasında yürütülen operasyonlarla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

201 OPERASYON 386 GÖZALTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlarla ilgili tüm ayrıntılara yer verildi:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekât (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 386 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32 kişi tutuklanmıştır.

12 DEAŞ GÖZALTISI

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alınmıştır.

920 kişi gözaltına alınmış bunlardan 45‘i tutuklanmıştır.

SOL ÖRGÜTLERE DARBE

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alınmıştır.

324’ü denizlerde olmak üzere 1.596 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 49 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 30’u tutuklanmıştır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

Nazifoğlu Galatasaraylı taraftarları uyardı

27
IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

IKBY: PKK Sincar'a ağır silahlarla konuşlanıyor

68
Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

Nedim Şener'in 15 Temmuz'a tiyatro diyenlere cevabı

27
Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

Baki Kavun 15 Temmuz başarısız olunca kendini bağlatmış

20
HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

HDP'li vekil: Milliyetçi bir geçmişim var

154
İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

42
Rus Büyükelçi suikastinde esrarengiz Rus kadın tutuklandı

Rus Büyükelçi suikastinde esrarengiz Rus kadın tutuklandı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM