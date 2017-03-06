Bakanlık terörle mücadelede rakamları açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 27.02.2017-06.03.2017 arasında yürütülen operasyonlarla ilgili detaylı bir açıklama yaptı.

201 OPERASYON 386 GÖZALTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlarla ilgili tüm ayrıntılara yer verildi:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekât (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 386 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32 kişi tutuklanmıştır.

12 DEAŞ GÖZALTISI

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alınmıştır.

920 kişi gözaltına alınmış bunlardan 45‘i tutuklanmıştır.

SOL ÖRGÜTLERE DARBE

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alınmıştır.

324’ü denizlerde olmak üzere 1.596 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 49 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 30’u tutuklanmıştır."