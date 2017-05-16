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Bakanlıklara FETÖ operasyonu

FETÖ operasyonu kapsamında iki bakanlıkta toplam 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

16.05.2017 - 09:34
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Bakanlıklara FETÖ operasyonu

Yurt genelinde FETÖ elemanlarına karşı operasyonlar devam ediyor.

İKİ BAKANLIKTA 85 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir kısmı halen görevde olan ve 'Bylock' kullandığı tespit edilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personeli 60 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 25 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet, operasyon başlattı. Gözaltı kararı verilen kişilerin bir kısmının daha önce ihraç edildiği bir kısmınınsa halen görevde olduğu belirtildi.

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