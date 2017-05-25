Bakir İzzetbegoviç FETÖ'yü yorumladı

50 Anadolu Kanalıyla birlikte TRT HABER’den canlı olarak yayınlanan, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın hazırlayıp sunduğu “Anadolu Soruyor” programının konuğu Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç oldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Sinan Burhan’ın moderatörlüğünü yaptığı Bosna Hersek’ten gerçekleştirilen programda, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını cevaplandıran Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç önemli değerlendirmelerde bulundu.

“ERDOĞAN’IN DEMOKRASİYE KATKISINI AVRUPA’LILAR ANLAYAMADI”

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz Darbe girişimi süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç “15 Temmuz gecesinde beni arayıp orada ilginç şeyler yaşandığını söylediler. CNN’i açtım ve tankları gördüm. Hemen Anadolu Ajansı’ndaki arkadaşları aradım gece bir demeç verdim ve destek verdim. Bir çokların sustuğu zamanda ben demeç verdim. Birkaç saat içerisinde büyük bir değişim oldu. Silahsız insanlar darbe girişimini durdurdu. O gece masum insanlar öldürüldü. Ben sabaha kadar Türkiye’deki dostlarla görüşüyordum.





Öyle bir yapının olduğu zaman, onlarda her yere girdiği durumda, onlardan kurtulmak kolay değil. Sayın Erdoğan, demokrasi için çok şey yaptı. Bir öncekilerden çok çok daha iyi şeyler yaptı. O gece destek görmesi çok önemliydi. Avrupa ülkelerinden yeterince destek gelmedi. Sayın Erdoğan’ın hükümetinde ekonomi ve alt yapı olarak çok ilerleme oldu. Ama Avrupa’dan desteklerde gelmedi. Belki rahatsız edici açıklamalarda geldi.

"DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ölümden kaçan insanları teller koyarak ülkelerine almayan insanlar, demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Bir gecede 300 kişinin öldüğü olayda demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar”

“FETO İSRAİL’E KARŞI HEP SESSİZ KALDI”

Yaşananlardan önce FETÖ’nün İslam için çalışma yaptığını düşündüğünü belirten Bakir İzetbegoviç, “FETÖ’den her zaman şüphe duymuyordum. O İnsanların fakir insanlarla ilgilendiklerini, İslam’ı öğrettiklerini düşünüyordum. Fakat onlar hiçbir zaman İsrail’e bir şey demiyorlardı ve susuyorlardı” dedi.

“FETÖ MÜSLÜMAN DÜNYASININ EN BÜYÜK LİDERİNE SALDIRDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Müslüman Dünyasının en büyük lideri olduğunu vurgulayan Bakir İzetbegoviç, Müslüman bir lidere saldırıda bulundular. Hem de Müslüman dünyasının en büyük liderine. Sistemde bütün parçalara girmişler. Bir anda saldırıya geçtiler. Aynı şeyi dünyanın değişik ülkelerinde de kalkışa bilirler” ifadelerini kullandı.

“KENDİLERİNİ NUR DİYE TANITTILAR AMA KARANLIKLAR”

FETÖ’den büyük bir nefretle bahseden Bakir İzetbegoviç, “Onlar kendi içerisinde çok değişik isimler kullanıyorlar. Işıklar, nurlar diye… Ama onlar çok sinsi bir şey. Kim ne olduğunu söylesinler. Bu şekilde sinsi bir şekilde iki yüzlülük yaparak böyle bir şey yapmaları kötü birşey. 15 Temmuz olayıyla birlikte onlarla bizim aramızda her şey bitti” ifadelerini kullandı.

“ALİYA BOSNA HERSEK’İ ERDOĞAN’A EMANET ETTİ”

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç’e Bosna Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ölmeden bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ve Bosna Hersek’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a emanet ettiği konusu da soruldu.

İzetbegoviç, “Şunu anladım ki Türkler hem bilimi, hem dini hem de savaşçı insanları çok severler. Belirli idealler için savaşan insanları çok severler. Türkler merhum Aliya’ya bakarken kendilerini görüyorlar. O gece oradaydım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray Bosna’ya geldiğini hatırlıyorum. O zaman vefat edeceğini bilmiyordu. Rahmetli Aliya o zamanda da söylemişti. Bosna Hersek’in liderleri var. Fakat Kurucu Cumhurbaşkanımız Aliya İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük bir dünya çapında lider olduğunu gördüğü için Bosna’yı ona emanet etmiştir” dedi.

“AVRUPA SESSİZ KALIRKEN, ERDOĞAN SAHİP ÇIKTI”

Ortadoğu’da yaşananlarla ilgilide konuşan Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin mültecilere kendi vatandaşıymış gibi sahip çıktığını söyledi. İzetbegoviç, “Suriye’deki olayların görüntüsü buraya ulaşınca Bosna Hersek’i de hatırlamış olduk. O insanları öldüren insanlara baktığımız zaman herhâlde karışmayan insan yoktur. Türkiye orada büyük bir rol oynuyor. Tabi dindirici bir rol oynuyor. Milyonlarca insanlara yardım ediyor. AB’nin sınırının olduğu yerlerde binlerce insan Akdeniz’de boğulurken, Türkiye ev sahipliği yapıyor. Her barış şuan orada bulunan durumdan daha iyidir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE SON 10 YILDIR İNANILMAZ BİR GELİŞİM YAŞIYOR”

Türkiye’den övgüyle bahseden ve büyük bir gelişim içerisinde olduğunu vurgulayan Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç “Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri gördüm. Tabi İstanbul’u çok seviyorum. Dünyadaki en güzel şehirlerden biridir. Benim arzum Türkiye’nin doğu kısımlarını görmektir. Fırat ve Dicle’nin çıktığı şehirleri görmek isterim. Gerçekten Türkiye’nin çok güzel şehirleri var. Buradaki işim bittikten sonra belki Türkiye’ye turist olarak gelirim. Bosna Hersek’ten bakarken Türkiye son 10 yıldır inanılmaz bir gelişim yaşıyor. Bizde bundan gurur duyuyoruz. Bölgesel bir güç haline geldi. Sizin liderlerinizi korumanız gerekiyor” dedi.