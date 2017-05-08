Bakkaldı, yönetmen oldu

İşlettiği bakkal dükkanını devreden Altınışık, yazarlığını yaptığı hem de yönettiği tiyatro oyunu gösterime sundu.

Yaşam mücadelesi nedeniyle çocukluk hayalini ertelemek zorunda kalan ve bakkal dükkanı işleterek geçimini sağlayan Mustafa Kudret Altınışık, sonunda hayaline kavuştu. Evli ve 3 çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Kudret Altınışık, işlettiği bakkal dükkanını devrederek yönetmenliğe ve oyun yazarlığına sarıldı. Altınışık'ın Atatürk Gençlik Merkezinde gösterime sunduğu 'Televizyon' adlı tiyatro oyununa izleyiciler, yoğun ilgi gösterdi. Oyunda hem yönetmenin hem de oyuncuların performansları dikkati çekti.

İŞYERİNİ DEVRETTİ, OYUN YAZIP YÖNETTİ

Yönetmenliğe ve yazarlığa ilkokul yıllarından bu yana ilgi duyduğunu anlatan Altınışık, şunları anlattı:

"O zamanlarda oyun yazmaya başlamıştım. Sonra hayat mücadelesi başlayınca hayallerimi ertelemek zorunda kaldım. Market işiyle uğraştım ama içimde benim hep bu vardı. Sonra karşıma bu çıktı, işyerimi devrettim. Bir ay sonra düşündüm taşındım ben bunu yaparım dedim. Oyunlarımı kendim yazıyorum hem de yönetmenliğini yapıyorum. İlk olarak oyunlar okullarda sahnelendi. Milli Eğitim ve Valilikten onay aldım."





OYUNCU OLMAYANLARI EĞİTİYOR

Yazıp yönettiği tiyatro oyunlarında rol alan oyuncuların profesyonel olmadığını, ilan vererek başvuruları aldığını anlatan Altınışık, "Hiç oyunculuk yapmamış kişileri tercih ediyorum. Onlara eğitim verip oyuncu olmalarını istiyorum. İçinizden geliyorsa eğer yaptığınız işte başarı olursunuz. Bizim ekibimizde işini severek yapanlardan oluşuyor." diye konuştu. Geçimini bundan sonra yönetmenlik ve yazarlık yaparak sağlayacağını anlatan Altınışık, öğrencilere de tiyatroyu sevdirmeyi istediğini söyledi.









