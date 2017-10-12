Balık yağmuru nedir

1806 yılında Almanya’nın Essen kentinde büyük bir dolu tanesi bulunmuş ve bu dolunun içinde 4 santimetre uzunluğunda bir sazan görülmüştür. Benzer bir şekilde 27 kilogram ağırlığındaki balık gökyüzünden Hindistan’ın Jelapur şehrine düşmüştür.

BALIK YAĞMURU NASIL OLUŞUR

Balık yağmurunda, bazen balıklar canlı şekilde düşerler. Bazen ise ölü şekilde düşerler. Balıklar bazen fırtınalı bulutlar içerisinde donarak yeryüzüne ulaşırlar. Bu ilginç meteorolojik olayın yanında kurbağa yağmuru, çekirge yağmuru, deniz anası yağmuru gibi çeşitli canlıların gökten bir yağmur gibi düştüğü de görülmüştür.