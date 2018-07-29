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Balkan Kervanı Arnavutluk’ta

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan Balkan Kervanı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da etkinlik düzenledi.

AA | 29.07.2018 - 10:29..
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Küçükçekmece Belediyesinin organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde, Tiran’daki Yeni Bulvar’da gerçekleştirilen etkinliğe, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Balkan Kervanı Arnavutluk’ta

TÜRK MUTFAĞINDAN LEZZETLER İKRAM EDİLDİ

Kervanda sergilenen ebru ve cam sanatı gibi geleneksel el sanatları katılımcıların ilgisini çekti. Konuklara ayrıca Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. Program kapsamında sahnelenen Türk halk oyunları, kukla ve semazen gösterileri büyük beğeni topladı.

Balkan Kervanı Arnavutluk’ta

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