Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı 7 yaşındaki Bana Alabed isimli küçük kız ve ailesi, Halep'ten tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Bana'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Küçük kızın Halep'te yaşadıklarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.
Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde VİDEO
TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEMİŞTİ
Bana, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yardım çağrısında bulunmuştu. Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Baba'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.
Halep'in sesini dünyaya duyuran Bana tahliye edildi VİDEO