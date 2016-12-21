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Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Erdoğan, Halep'te tahliye edilen minik Bana Alabed ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

Haber Merkezi | 21.12.2016 - 14:00
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Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

erdoğan

Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı 7 yaşındaki Bana Alabed isimli küçük kız ve ailesi, Halep'ten tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Bana'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Küçük kızın Halep'te yaşadıklarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde VİDEO

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEMİŞTİ

Bana, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yardım çağrısında bulunmuştu. Çavuşoğlu da yanıtında kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte Baba'nın ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti.

Halep'in sesini dünyaya duyuran Bana tahliye edildi VİDEO

 

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bana Alabed Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

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