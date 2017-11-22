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Bangladeş, Myanmar ile Arakan görüşmelerini sürdürüyor

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arakan krizine çözüm bulmak için Myanmar ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

22.11.2017 - 17:14
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Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Vecid, parlamentoda yaptığı konuşmada ülkesinin, Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların, ülkelerine güvenli şekilde dönmesi konusunda uluslararası toplumun desteğini almakta başarılı olduğunu belirtti.

BANGLADEŞ'İN MYANMAR İLE MÜZAKERELERİ

Başbakan Vecid, "Diplomatik çabalarımız, krizi ikili görüşmeler yoluyla çözmek için devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in, Arakanlı Müslüman sığınmacıların, ülkelerine geri gönderilmelerine ilişkin anlaşma taslağı sunduğuna dikkati çeken Vecid, bu taslağın görüşüldüğünü ve değerlendirildiğini söyledi.

Bangladeş hükümetinin, Myanmar'dan, Arakan krizine yönelik çözüm bulmasını beklediğini dile getiren Vecid, zorla yerinden edilmiş Arakanlı Müslüman sığınmacıların ülkelerine güven içinde geri gönderilmeleri için adımlar atmakta kararlı olduklarını ifade etti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Bangladeş, Myanmar ile Arakan görüşmelerini sürdürüyor

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.

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