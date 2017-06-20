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Bangladeş'te yıldırımlardan 23 kişi öldü

Muson mevsiminde yağışlarının yoğun olduğu Bangladeş'te, çok sayıda can kaybı yaşandı.

20.06.2017 - 21:11
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Bangladeş Afet Ajansı Başkanı Reaz Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muson mevsiminde ülke geneline hakim olan yoğun yağışlı havada oluşan yıldırımların, ülke genelinde son 48 saat içerisinde 23 can kaybına yol açtığını belirtti.

ÖNLEMLER İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Ülkede her yıl yüzlerce kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğine işaret eden Ahmed, halkın alınabilecek önlemler konusunda bilinçlendirilmesi için medya aracılığıyla kampanyalar yaptıklarını aktardı.

MUSON YAĞMURLARI ETKİLİ OLDU

Ülkede bir süre önce yine Muson yağmurlarından kaynaklanan sel ve toprak kaymalarında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.



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