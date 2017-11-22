Şarkıcı Eylül Metin, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Banu Alkan'ın kendisine ait kredi kartı ile İstanbul Ataşehir'de bir otelde konakladığını, konaklama bedeli olarak da 7 bin 200 TL çekildiğini söylemişti.

Banu Alkan'ın bu ödeme hakkındaki iddiayı inkar ettiğini ve bu nedenle davalık olduklarını söyleyen Eylül Metin, Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıkarttı.

"BANU HALA 600 DİYOR"

Eylül Metin, bu ödemeden haberinin olmadığını söyledi ve şunları söyledi:

"Benim haberim ve onayım olmadan Banu Alkan için bir otelde 7 bin 200 TL çekim yapılmış. Bunu düzeltmesini istedim yapmadı. Ben otel ile konuştum yine gereken yapılmadı. Burada mevzu para değil Banu'nun olaya yaklaşımı ve art niyetidir. Ama çıkmış hala 600 TL'den söz ediyor. Yaşanan bu olaylar yargıya taşıdıktan sonra otel yetkilisi beni arayarak, özür diledi ve benim haklı olduğumu ifade ederek, bana ödeme yaptılar."