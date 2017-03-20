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Banu Alkan'ın genç sevgilisi

Renkli Sayfalar'a konuk olan Banu Alkan, Los Angeles'ta üniversitede okuyan genç bir sevgilisinin olduğunu açıkladı.

20.03.2017 - 15:27
  1. Haberler
  2. Magazin

Bir döneme damga vuran ünlü isim Banu Alkan Renkli Sayfalar'a katıldı. Program sunucuların ısranına dayanamayan 58 yaşındaki Banu Alkan, bir sevgilisi olduğunu itiraf etti.

31 YAŞINDA SEVGİLİ

Alkan, Amerika'da aşk yaşadığı 31 yaşındaki sevgilisinin fotoğrafını canlı yayında gösterdi! Banu Alkan'ın sevgilisinin öğrenci olduğunu ifade eden sunucu fotoğrafın kendisinde olduığunu ancak Banu Alkan'ın göstereceğini söyledi.

Banu Alkan'ın genç sevgilisi

FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Banu Alkan sevgilisinden izin almadığını söylese de yoğun ısrar üzerine sevgilisinin fotoğrafını yayında göstermekten çekinmedi. Banu Alkan, yeni sevgilisinin baş harfinin "M" ile başladığını kendisinin Los Angeles'da okuduğunu söyledi. Aşık olduğunu itiraf eden Alkan, "Çok az yaş farkım var." dedi.

Sevgilisinin kıskanç olduğunu da söyleyen Alkan'ın sevgilisini 'Banu Alkan'ın erkeği' yorumuyla duyurdular. Banu Alkan, 31 yaşındaki sevgilisi ile 6 aydır birlikte olduklarını ve evlenmek istediklerini söyledi.

Banu Alkan'ın genç sevgilisi

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