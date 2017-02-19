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Banu Güven hayır videosu çekti

Bir dönemin en çok tanınan haber spikerlerinden biriydi, sonra mahalle kanallarında PKK propagandasına katıldı. Şimdi de HAYIR'a çalışıyor..

19.02.2017 - 09:33
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Banu Güven hayır videosu çekti

Kapatılan İMC TV'de PKK propagandası yapılıyordu, kapısına kilit vuruldu. Banu Güven de son olarak orada karşımıza çıkmış ve devletin PKK sevici kanala yaptığı uygulamaları 'faşizan' olarak nitelemişti.

BANU GÜVEN DE HAYIR KAMPANYASINA KATILDI

Bir süredir ortalarda gözükmeyen Banu Güven tekrar gündeme geldi ve referandumda HAYIR oyları galip gelsin diye çalışmalara başladı. Banu Güven işe video çekerek HAYIR demekten başladı, Türkiye'nin bir bataklığa, otoriter bir sisteme sürüklendiğini vurguladı ve pencereye çıkıp "Hayır, Hayır, Hayır" diye bağırmak istediğini kaydetti.

Banu Güven hayır videosu çekti

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