Banu Güven PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'e üzüldü

Kanlı terör örgütünün yayın organı IMC TV'nin kapatılmasından sonra işsiz kalan Banu Güven, Twitter hesabından Rakka'da öldürülen Ayşe Deniz Karacagil ile ilgili atılan bir tweet'i RT etti.

SADRAZAM HÜSEYİN PAŞA'NIN TORUNU

"Sınırları aşan savaşın elimizden aldığı bir gülüş daha" ifadelerinin yer aldığı tweet'i RT eden Banu Güven, 1600'lerin sonuna damga vuran Köprülü Mehmet Paşa'nın yeğeni, Osmanlı Sadrazamı Hüseyin Paşa'nın 14. göbekten torunu.

YALIDA BÜYÜDÜ

Dedesinden kalma Osmanlı yalısında büyüyen Banu Güven bir dönem ekranların en havalı spikerlerinden biriydi.

Şimdi ise teröristlere ağıt yakıyor, hem de Amerikan çıkarları için savaşan 'devrimci' teröristlere...