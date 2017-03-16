Modacı Barbaros Şansal, hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada savunma yaptı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Şansal ve 8 avukatı katıldı.

"PAYLAŞIMLARDAN BİRİ BENİM DEĞİL"

Duruşmada savunma yapan Şansal, daha önceki savunmasında da belirttiği gibi ''Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi... Noel Baba ha hs.'' paylaşımının kendine ait olduğunu, bu paylaşımdaki amacının ayrımcılık olmadığını söyledi. Bu paylaşımla ilgili esas amacının aynı olayda zarar gören kişilerin farklı inançlarda olduğunun altını çizmek ve zararın hepsine karşı verildiğinin tespiti olduğunu ifade eden Şansal, bunun dışında ''İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özeti budur.'' şeklindeki paylaşımının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Barbaros Şansal hakim karşısına çıktı VİDEO

Şansal, söz konusu bu paylaşımın saati ve gönderme yerinin de farklı olduğunu belirterek, ''Benim paylaştığımı kabul ettiğim mesaja ilişkin ekran çıktısı elimde değildir." dedi. Olay olduktan sonra bütün mail adreslerini ve telefonlarını kapatmak zorunda kaldığını belirten Şansal, suçlamayı kabul etmediğini dile getirdi.

"KAMUYA YARARLI BİR İŞTE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMAYI KABUL EDERİM"

Mahkumiyeti halinde cezasının kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine çevrilerek infazını kabul edip etmediği hususuna ilişkin beyanı sorulan Şansal, "Kamuya yararlı bir işte gönüllü olarak çalışmayı kabul ederim." ifadesini kullandı.

"MÜVEKKİLİM TARAFINDAN PAYLAŞILDIĞI KABUL EDİLSE DAHİ..."

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç da müvekkiline beraat kararı verilmesini düşündüklerini ifade ederek, "Müvekkilimin yazdığını kabul etmediği Twitter mesajı hiçbir yerde ortada yoktur ve tespit edilememiştir. Sadece paylaşımcılar tarafından kullanılan ekran görüntüleri vardır. Böyle bir paylaşım varsa mutlaka paylaşıma ilişkin linkte bulunması ve bilişim ortamında izine ulaşılması gerekmektedir. Mesajın içeriğinde bir aşağılama yoktur." iddiasında bulundu.

Bolaç, ayrıca Şansal'ın mesleki faaliyetini engellediği gerekçesiyle Şansal hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Şansal hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin talebin daha sonra karara bağlanmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.