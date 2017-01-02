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Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

KKTC İçişleri Bakanlığı'nın Türk halkına hakaret eden Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesi için çalışma başlattığı bildirildi.

02.01.2017 - 16:38
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Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

Yılbaşı tatili için KKTC'ye gelen Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı.

GÖZALTINA ALINDI

KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın hakaret dolu sözlerinin tepki toplamasının ardından harekete geçti. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Şansal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

HAVA DÜZELİNCE SINIR DIŞI EDİLECEK

Elverişsiz hava şartları nedeniyle Barbaros Şansal’ın sınır dışı edilme işlemi ertelenirken, ünlü modacının hafta içerisinde sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

Öte yandan, imza toplayan yüzlerce vatandaş Şansal hakkında suç duyurusunda bulundu.

TÜRK HALKINA HAKARET

Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullanmıştı.

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO

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