Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Kendisini, eşcinsel terzi yamağı olarak tanımlayan modacı Barbaros Şansal, Reina'daki terör saldırısından dakikalar önce yayınladığı yeni yıl mesajında Türk halkına hakaretler yağdırdı.

Şansal, yeni yıl mesajında bu kez de 2016 yılında yaşanan ve milyonların içini acıtan terör olaylarıyla dalga geçti.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO



Şansal terör örgütlerinin saldırısının ardından attığı tweetle de tepki toplamıştı.