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Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Şansal, Reina katliamından dakikalar önce yayınladığı mesajında "B*kunda boğul Türkiye" diyerek kahkahalar attı.

Haber Merkezi | 02.01.2017 - 10:36
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Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

sansal

Kendisini, eşcinsel terzi yamağı olarak tanımlayan modacı Barbaros Şansal, Reina'daki terör saldırısından dakikalar önce yayınladığı yeni yıl mesajında Türk halkına hakaretler yağdırdı.

Şansal, yeni yıl mesajında bu kez de 2016 yılında yaşanan ve milyonların içini acıtan terör olaylarıyla dalga geçti.

HAKARETLER YAĞDIRDI

Bir süredir KKTC'de yaşayan ve önceki yıl ülkeye girişte uyuşturucudan gözaltına alınan Barbaros Şansal, sosyal medyadaki hesabından "B*kunda boğul Türkiye" diye seslenerek "Tabii, tabii davası olmaz! 2017 hepinize g...., mutlu yıllar. Derin nefes alın yan yatın, kendinizi serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı
Şansal terör örgütlerinin saldırısının ardından attığı tweetle de tepki toplamıştı.

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