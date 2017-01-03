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Barbaros Şansal tutuklandı

KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'de gözaltına alınan Barbaros Şansal'ın tutuklandığı bildirildi.

03.01.2017 - 19:49
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Barbaros Şansal tutuklandı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barbaros Şansal'ın hakimlik sorgusu sona erdi.

TUTUKLAMA KARARI

Nöbetçi hakimlik, Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

KKTC'DEN SINIR DIŞI

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

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