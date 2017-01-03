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Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Son bir ayda onlarca can teröre verilmişken ülkesinin insanına 'b.kunda boğul' diyecek kadar gözü dönmüş Barbaros Şansal lince uğradı.

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 09:27
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Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal hakaretler dolu videolarını çekip yayınladıktan sonra KKTC'den sınır dışı edildi. Gece yarısı Türkiye'ye getirildi, uçaktan iner inmez ise linç edildi.

AKLINCA ATATÜRK TİŞÖRTÜYLE PROVOKE EDİYOR

Barbaros Şansal'ın uçaktan inerken üstünde Atatürk fotoğrafı olan bir tişört giydiği fark edildi.

Güya "Bana tepkili olanlar Atatürkçü düşmanlarıdır" gibi ucuz mu ucuz bir provokasyona daha imza attı ancak şu ana kadar kendisine gelmiş bir Kemalist destek gözükmüyor.

Barbaros Şansal havalimanında saldırıya uğradı VİDEO

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Türk halkına hakaret VİDEO

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