Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal hakaretler dolu videolarını çekip yayınladıktan sonra KKTC'den sınır dışı edildi. Gece yarısı Türkiye'ye getirildi, uçaktan iner inmez ise linç edildi.

AKLINCA ATATÜRK TİŞÖRTÜYLE PROVOKE EDİYOR

Barbaros Şansal'ın uçaktan inerken üstünde Atatürk fotoğrafı olan bir tişört giydiği fark edildi.

Güya "Bana tepkili olanlar Atatürkçü düşmanlarıdır" gibi ucuz mu ucuz bir provokasyona daha imza attı ancak şu ana kadar kendisine gelmiş bir Kemalist destek gözükmüyor.

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