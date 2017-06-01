Barbaros Şansal'ın cezası ertelendi

Barbaros Şansal'ın attığı tweetler ve yılbaşı gecesi paylaştığı video nedeniyle yargılandığı davada bugün karar çıktı.

AŞAĞILAMA KASTI YOK DEDİ

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunmaa yapan Şansal, söz konusu videonun kendisine ait olduğunu ancak aşağılama kastının olmadığını söyledi.

Barbaros Şansal, suçlamaya konu tweetin ise kendisine ait olmadığını söyledi.

CEZA ERTELENDİ

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, “Halkın bir kesimini din, mezhep farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan Barbaros Şansal’ın beraatine karar verdi. Suçlamaya konu olan videodaki söylediği sözler sebebi ile ise Şansal, “Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme bu cezayı ertelerken, atılan tweetler hakkındaki suçlamalar için ise beraat kararı verdi.