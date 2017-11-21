Barista nedir

Son yıllarda değişik kahve firmalarının Türkiye'ye giriş yapmasıyla birlikte farklı kahve kültürü oluşmaya başladı. Özellikle Türk kahvesinin önemli bir yere sahip olduğu kahve pazarında çeşitli içecekler de yer buldu.

Espresso, latte, macchiato gibi kahvelerin hayatımıza girmesiyle birlikte baristalık mesleği de çok sık duyulur oldu. Peki, nedir bu barista?

LATTE SANATI USTASI: BARİSTA

İtalyancada barmen anlamına gelen barista, İtalya'da tüm içecekleri servis etmektedir. Fakat barista terimi İngilizceye de geçmiş ve anlamı değişmiştir. İngilizce konuşulan ülkelerde barista, sadece kahve bazlı içecekler yapıp, servis eden kişiler için kullanılır.

Baristalar, espresso türlü kahveler hazırlayan, kahve dükkanlarında çalışan, profesyonel kahve yapan kişilerdir. Latte sanatı ustası olarak da anılan baristalar, kahvenin hazırlanışından sunumuna kadar sanatını konuştururlar.

Müşteriye en iyi kahveyi servis etmek için kahve konusunda engin bir bilgiye sahiptirler. Servis sunumların dışında, teknik olarak mutfak kısmına da hakimdirler. Kahve makinesinin kurulumundan, kavrulma seviyesinin kontoründen birçok ayrıntıya dair bilgisi olan kişilerdir.

NASIL BARİSTA OLUNUR

Barista olabilmek için öncelikle kahveyi a'dan z'ye iyi bilmeniz gerekmektedir. Kahve konusundaki bilgileri de barista yetiştirmek için kurulan özel kurslardan öğrenebilirsiniz. Özel barista kurslarında kahveyle tanışma, kavurma dersleri, demleme çeşitleri, alet edevatların kullanımı konusunda eğitim verilir. Bu eğitimlerde başarılı olursanız baristalık sertifikasıyla bu mesleği icra edebilirsiniz.

DÜNYA BARİSTA ŞAMPİYONASI

Her sene düzenli olarak farklı ülkelerde yapılan Dünya Barista Şampiyonası ilk olarak 2000 yılında Norveç'te başladı. Şampiyonada baristalardan 15 dakika içinde 12 tane kahve hazırlamaları istenmekte. Bu kahvelerin hazırlanış şekline ve tadına bakılarak juri tarafından en iyi barista belirleniyor.