Barselona’da bağımsızlık karşıtı dev yürüyüş

İspanya’da Madrid hükümetinin Katalonya Bölgesi’nin özerkliğini askıya almasının iki gün ardından onbinlerce bağımsızlık karşıtı gösterici İspanya bayraklarıyla birlik için yürüyor.

AYRILIK KARŞITLARI SOKAKLARDA

Bazı göstericiler ise Katalonya, İspanya ve Avrupa Birliği bayraklarını birlikte taşıyor. Gösterinin sloganı “Hepimiz Katalonya’yız. Birlikte yaşamak için sağduyu!” olarak duyuruldu. Yerel saatle 12:00’de başlayan yürüyüşe İspanya hükümetinin ve birlik yanlısı milletvekilleri de yer alıyor.

PUİGDEMONT ALEYHİNDE SLOGANLAR ATILIYOR

Göstericiler ellerinde taşıdıkları İspanya bayraklarının yanı sıra Katalonya'nın feshedilmeden önceki lideri ve ayrılıkçı lider Carles Puigdemont'un aleyhinde sloganlar attılar. Ellerinde Puigdemont'un üstü çizili fotoğraflarını taşıyan Barselona'lılar, "Diktatör istemiyoruz, Ayrılık istemiyoruz" sloganlarını attılar