Barselona'da bağımsızlık karşıtı gösteri

"Societat Civil Catalana" (Katalan Sivil Toplumu) adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla toplanan binlerce kişi, ellerinde İspanyol, Katalonya ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarıyla bağımsızlık girişimlerine karşı çıkarak, ulusal birliği, anayasal düzeni ve birlikte yaşamı savundu.

Gösteriye, İspanya'da iktidardaki Halk Partisi (PP), ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSC), Katalonya'da ana muhalefetteki liberal görüşlü Ciudadanos da destek verdi.

Yürüyüş kortejinin başında, İspanya Sağlık Bakanı Doloros Montserrat, İspanya hükümetinin özerk yönetimdeki en üst temsilcisi Katalonya Valisi Enric Millo, Nobel ödüllü Perulu yazar Mario Vargas Llosa, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borell gibi isimler yer aldı.

SLOGANLAR ATILDI

Son yıllarda Barselona sokaklarında düzenlenen ve İspanya'nın ulusal birliğinin savunulduğu en büyük eylem olarak gösterilen barışçıl gösteride "Puigdemont (Katalonya başkanı) hapise", "Ben İspanyolum", "Yaşasın İspanya, yaşasın Katalonya, yaşasın Avrupa" sloganları atıldı.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gösteriye destek vererek "Demokrasi, anayasa ve özgürlüğü savunmak için İspanya'nın birliğini koruyacağız. Yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Katalan olan İspanya Sağlık Bakanı Montserrat da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katalanlar olarak bağımsızlık girişimlerine artık bir son vereceğiz. Çünkü Katalanlar olarak, İspanyollarla birlikte Katalonya'da, İspanya'nın geri kalan bölgelerinde ve Avrupa'da büyük bir demokrasi inşa etmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İSPANYOLUZ VE BUNU SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Yaklaşık 5 saat süren gösterinin sonunda "Katalan Sivil Toplumu" temsilcilerince yapılan konuşmalarda, Katalonya özerk yönetim hükümetinin bağımsızlık girişimlerindeki ısrarıyla "Demokrasiye darbe yaptığı ancak İspanyol ve Katalan halkının ulusal birliğin bölünmesine izin vermeyeceği" vurgulandı.

Barselonalı iki emekli kadın, "Biz tüm bu olanlardan büyük rahatsızlık duyuyoruz. İspanyoluz ve bunu sonuna kadar savunacağız. Bağımsızlık hareketleri özel hayatımıza kadar girdi. Komşuluk, aile ilişkilerimizi bile etkiliyor. Artık yeter." ifadelerini kullandı.

Bu arada, aşırı sol Podemos Partisinin lideri Pablo Iglesias'ın Barselona'dan Madrid'e dönmek için trene bineceği sırada, istasyondaki grup tarafından ıslıklarla ve "dışarı" sloganlarıyla protesto edildiği bildirildi.