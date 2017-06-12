Bartın'da otomobile giren yılan çıkarıldı

Tuna Mahallesi'nde oturan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Yasin Çetinkaya, komşusu ile birlikte yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.
SU TUTTULAR, YILAN ÇIKMADI
Çetinkaya ve komşusu, önce aracın kaput kapağını açıp yılanın bulunduğu yere hortumla su tuttu. Ancak yılan dışarıya çıkmadı. Bunun üzerine lastik üzerindeki bölüm söküldü.
YILANI KUYRUĞUNDAN YAKALADI
Çetinkaya, bu sırada kuyruğunu dışarıya çıkaran yılanı yakaladı. Yılan, çevrede paniğe yol açtı. Çetinkaya, yılanı ormanlık alanda doğaya bıraktı.