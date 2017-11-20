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Barzani Türkiye'ye teşekkür etti

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yaptı. Barzani, yine Türkiye'ye teşekkür etti.

20.11.2017 - 14:27
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, olağan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Barzani, Irak Federal Mahkemesi'nin iptal kararı ve Türkiye ile olan ilişkileri değerlendirdi. Barzani geçen konuşmasında da olduğu gibi yine Türkiye'ye şükranlarını sundu.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Neçirvan Barzani, Türkiye ile olan ilişkilere yönelik yaptığı açıklamada deprem konusunda ilk elden iletişim sağlanıp yardım göndermelerine ilişkin "Türkiye, ilk saat bizimle irtibata geçip yardımlar gönderdi. Bunu takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanı’nın ofisinden iletişime geçildi." dedi.

Her zaman Türkiye'nin kendilerinin yanlarında olduğuna değinen IKBY Başbakanı,"En zor dönemde Türkiye’nin Kürdistan halkına yardım ettiğini hep söyledim." dedi.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTERİM

Neçirvan Barzani, ayrıca teşekkür için Türkiye'ye de ziyarette bulunmak istediğini açıkladı. Barzani, "İmkanların oluşması durumunda Türkiye’ye ziyarette bulunmak isteriz." diyerek Ankara'yı ziyaret etmek istediklerini belirtti.

REFERANDUMUN İPTALİ

Neçirvan Barzani, bugün Irak Federal mahkemesi tarafından açıklanan ve IKBY Bağımsızlık Referandumu'nu yok hükmüne düşüren karara ilişkin de açıklamada bulundu.

Başbakan Barzani, Irak Federal Mahkemesi’nin referandumun anayasal olmadığıyla ilgili kararı hakkında, “Federal Mahkeme’nin kararı son karardır, temyize gitmez. Maalesef tek taraflı bir karar almışlardır.” açıklamasını yaptı.

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