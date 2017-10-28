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Barzani yetkilerini devrediyor

IKBY başkanı Barzani 1 Kasım'da yetkilerini devredecek.

28.10.2017 - 19:57
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Barzani yetkilerini devrediyor

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani’nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi. Mektubun ardından Barzani'nin istifa edebileceği ya da yetkilerini bölüştürebileceği iddia edilmişti.

BARZANİ BIRAKIYOR

Reuters, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin 1 Kasım'dan itibaren yetkilerini devretme kararı aldığını duyurdu.

Barzani yetkilerini devrediyor

BARZANİ'DEN GERİ ADIM

Şaibeli bir referandum yaparak dünyadan tepkiler toplayan Barzani'ye Irak ordusu sert yaptırımlar yapmış ve askeri müdahale de bulunmuştu. Askeri müdahaleye fazla dayanamayan peşmergeler teslim olmuşlardı.

Geçtiğimiz günlerde ise IKBY'den yapılan açıklamayla, Bağdat yönetimiyle diyalog sağlamak için referandum sonuçları dondurulmuştu. Bölgeden gelen sıcak gelişmelerin ardından son olarak Barzani geri adım atarak yetkilerini devretme kararı aldı.

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