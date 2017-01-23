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Barzani’den bağımsızlık açıklaması

IKBY Başkanı Mesud Barzani, eski Irak Başbakanı Nuri Maliki’nin tekrardan başbakan olması durumunda, bağımsızlık ilan edeceğini söyledi.

23.01.2017 - 11:41
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Barzani’den bağımsızlık açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bir gazeteye verdiği açıklamada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Röportajda, eski Irak Başbakanı ve mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri Maliki’nin tekrar başbakan olma yollarını aradığını belirten Barzani, böyle bir durumun yaşanması halinde hemen bağımsızlığı ilan edeceğini ifade etti.

"MALİKİ’NİN HÜKÜM SÜRECEĞİ BİR IRAK’TA KALMAYACAĞIM"

Açıklamasında Barzani’nin, Maliki’nin Irak Başbakanı olduğu saate bakmadan hemen IKBY’de bağımsızlık ilan edeceği ve artık ne yaşanacaksa yaşansın ayrıca Maliki’nin hüküm süreceği bir Irak’ta ise kalmayacağı sözlerine yer verildi.

"IRAKLILAR ARALARINDA ORTALIKTIK KURMAKTA BAŞARISIZ OLDULAR"

Başkan Barzani ayrıca, "Abadi ve Bağdat’taki yetkililere açık bir şekilde izah ettim. Iraklılar aralarında bir ortaklık kurmakta başarısız oldular. Bu nedenle en iyisi iki iyi komşu olmaktır" dedi.

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