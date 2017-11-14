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Barzani'den referandum kararı

IKBY lideri Mesut Barzani, bağımsızlık referandumuna ilişkin sürpriz bir açıklama yaptı.

14.11.2017 - 11:40
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Barzani'den referandum kararı

IKBY lideri Mesud Barzani, Irak Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlık referandumunu yok saymasını kabul edeceklerini açıkladı.

Barzani'den referandum kararı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI

Irak Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde anayasanın 1. ve ilgili diğer maddelerine ilişkin "ülkedeki bileşenlerin ayrılma hakkının bulunduğuna dair anayasada bir maddenin olmadığı" yönünde karar almıştı.

KUZEY IRAK'TA TARTIŞMALI REFERANDUM

25 Eylül tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani'nin önderliğinde bağımsızlık için sandık başına gitmişti. Tartışmalı referandum öncesinde bölgedeki birçok devlet, başta Türkiye olmak üzere Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasına karşı çıkmış, kararı yok hükmünde saymıştı.

Barzani'den referandum kararı

Arkasından gelişen olaylarda Bölgesel yönetime karşı Bağdat hükümeti operasyonlar başlatmış, Kerkük'ten başlayarak IKBY'nin yönetiminde bulunan bölgelerdeki yönetimi yeniden ele almıştı.

Barzani'den referandum kararı

Bu hamlelerin ardından gelen Barzani'nin anayasa mahkemesi kararını kabul etme açıklaması, referandumun artık IKBY nezdinde de yok hükmünde olduğunu ortaya koydu.

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