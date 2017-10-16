Barzani'nin bayrakları indiriliyor

Irak ordusu ile Haşdi Şabi milislerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kerkük operasyonu başarıya ulaştı. Bölgede son olarak valiliğin de çatışmasız bir biçimde Irak Merkezi Hükümet güçlerince ele geçirilmesiyle Kerkük tamamen kontrol altına alındı.

Kerkük kalesine Türkmen bayrağı asıldı VİDEO

BAYRAKLAR İNDİRİLİYOR

IKBY hakimiyeti altında bulunan bölgede her yerde sözde Kürdistan bayrakları asılıydı. Yeni valinin atanması ve valiliğin de ele geçirilmesiyle ilk iş bayrakların indirilerek Irak bayraklarının asılması talimatı oldu.

Merkezi hükümetten gelen talimatı uygulayan Irak güçleri, kentin içinde yer alan binalardaki bayrakları indirtti. Başta valilik binası olmak üzere tüm resmi binalardaki bayrakları indiren Irak ordusu, valilik binasından indirilen bayrağı da ateşe vererek yaktı, kül etti.

KERKÜK KALESİNDEKİ BAYRAK DA İNDİ

Kerkük'ün Barzani idaresinde bulunduğu süreç içerisinde IKBY bayrağının dalgalandığı Kerkük kalesinde de Türkmenlerin zafer sevinci vardı. Peşmerge'nin bölgeden çekilişiyle bayraklar indirilirken buradaki bayrak da yerini Türkmenlerin bayrağına bıraktı.