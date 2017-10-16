taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.376
USD
3,6398
EURO
4,2959
ALTIN
152,56
PETR
58,0200

Barzani'nin bayrakları indiriliyor

Kerkük'te Irak operasyonun başarıyla sonuçlanmasının ardından kentte bulunan sözde Kürdistan bayrakları kaldırılıyor.

16.10.2017 - 17:33
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak ordusu ile Haşdi Şabi milislerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği Kerkük operasyonu başarıya ulaştı. Bölgede son olarak valiliğin de çatışmasız bir biçimde Irak Merkezi Hükümet güçlerince ele geçirilmesiyle Kerkük tamamen kontrol altına alındı.

Barzani'nin bayrakları indiriliyor

Kerkük kalesine Türkmen bayrağı asıldı VİDEO

BAYRAKLAR İNDİRİLİYOR

IKBY hakimiyeti altında bulunan bölgede her yerde sözde Kürdistan bayrakları asılıydı. Yeni valinin atanması ve valiliğin de ele geçirilmesiyle ilk iş bayrakların indirilerek Irak bayraklarının asılması talimatı oldu.

Barzani'nin bayrakları indiriliyor

Merkezi hükümetten gelen talimatı uygulayan Irak güçleri, kentin içinde yer alan binalardaki bayrakları indirtti. Başta valilik binası olmak üzere tüm resmi binalardaki bayrakları indiren Irak ordusu, valilik binasından indirilen bayrağı da ateşe vererek yaktı, kül etti.

Barzani'nin bayrakları indiriliyor

KERKÜK KALESİNDEKİ BAYRAK DA İNDİ

Kerkük'ün Barzani idaresinde bulunduğu süreç içerisinde IKBY bayrağının dalgalandığı Kerkük kalesinde de Türkmenlerin zafer sevinci vardı. Peşmerge'nin bölgeden çekilişiyle bayraklar indirilirken buradaki bayrak da yerini Türkmenlerin bayrağına bıraktı.

İlginizi Çekebilir
AB'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar
AB, nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararı aldı.
Katalonya'dan bağımsızlık açıklaması
Katalonya İçişleri Bakanı Madrid ve Barcelona arasında diyalog sağlanamazsa bağımsızlıklarını 25 Aralık'ta ilan edebileceklerini açıkladı.
Atatürk'ün akrabası, Akşener’in partisinden aday olabilir
Atatürk'ün akrabalarından Selin Söğütlügil, 2019'da Meral Akşener'in partisinden aday olabileceğinin sinyalini verdi.
Putin, Kuzey Kore kararnamesini imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'ye kısıtlamalar getiren kararnameye onay verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

287
Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

226
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

95
Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

271
Peşmerge'nin gözyaşları

Peşmerge'nin gözyaşları

423
Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

Bazı aileler Kerkük'ü terk ediyor

204
Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

Hulusi Akar ile Yaşar Güler'in alıkonulma anı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM