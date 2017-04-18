Başak Dizer botoks yaptırdı

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer geçtiğimiz hafta Londra'ya gitmişti. Başak Dizer'in 40. yaşını İngiltere'de kutlayan çift yurda döndü. İkili, haftasonu oylarını kullandıktan sonra soluğu Bebek’te aldı.

ESTETİK YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

El ele sarmaş dolaş sahil boyu yürüyen Tatlıtuğ ile Dizer, güzel havanın tadını çıkardı. Ünlü stil danışmanının doğum günü öncesi estetik operasyon geçirdiği de ortaya çıktı.

YÜZÜNDEKİ GERGİNLİK VE PARLAKLIK DİKKAT ÇEKTİ

Fit vücuduyla ilgi odağı olan Başak Dizer’in yüzündeki gerginlik ve parlaklık gözlerden kaçmadı. Alın ve göz çevresine botoks, yüzünün bazı yerlerine de dolgu yaptırdığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Bebek'te olduğunu duyan Arap hayranları da ünlü oyuncunun etrafını sardı ve onunla fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.