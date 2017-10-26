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Başak Dizer de para basıyor

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ dizi ve sinema filmlerindeki karakterleri giydiriyor.

26.10.2017 - 07:42
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Başak Dizer de para basıyor

Başak Dizer, Central Saint Martins tasarım mezunu. ilk olarak 2008 yılında stil danışmanlığı yapmaya başladı.

NEREDEYSE KIVANÇ'IN HER PROJESİNDE VAR

Birçok dizi ve filmde başrol oyuncularına danışmanlık yapan Başak Dizer, geçen sezon Cesur ve Güzel dizisinde kıyafet tercihlerini yaptığı eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi 'Hadi Be Oğlum'da da stilini yaratacak.

EĞİTİME DEVAM

Başak Dizer stil danışmanlığı yaptığı dizilerden aylık 40 bin TL kazanıyor. Aynı zamanda Milano ve Londra’da tasarım eğitimi alan Başak Dizer Tatlıtuğ moda üzerine bir kitap çıkarmayı da düşünüyor.

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