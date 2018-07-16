Başkan Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Görüşmede, Brüksel’deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider, Suriye’deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulundu.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN ÖNEMİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etti.

(Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump son olarak 5 gün önce Brüksel'deki NATO zirvesinde bir araya gelmişti)

MÜNBİÇ MESELESİ ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bununla birlikte Suriye'nin bütününe ilişkin görüşler yeniden paylaşılırken, görüşmede çözüme ilişkin değerlendirmeler ve yol haritaları da yeniden gündeme getirildi.

ADLİ KONULAR DA ELE ALINDI

Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

NATO'DAKİ BİRLİK VURGULANDI

Başkan Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesinde NATO'da ele alınan konuların takibine değinildi. Özellikle Türkiye ile ABD arasındaki adli konulara değindi; ikili işbirliğine her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.