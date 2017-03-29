Başbakan ABD'nin açıklamasını yeterli bulmadı

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ve Star TV ortak yayınında Oğuz Haksever'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yıldırım, ABD Büyükelçiliğinin Adil Öksüz açıklamasına ilişkin konuştu.

"DAHA TATMİN EDİCİ AÇIKLAMA BEKLERİZ"

Yıldırım "Öksüz'ün ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğundan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve ifadelere girmesinden sonra 'Biz vizesini iptal etmek için aradık. 15 Temmuz'un faillerinden biriydi, onun için biz de duyarlılık gösterdik, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı sorumlu davrandık, hemen vizesini iptal ettik'. Resmi açıklama bu. Yersen. Tabii başka şeyler de var mı yok mu bakmak lazım. İnsan 'Her iş bitti de o mu kaldı?' sorusunu sormaktan da geri duramıyor. Daha tatmin edici bir cevap bekleriz." dedi.